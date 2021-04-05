Брайтон шокировал Манчестер Юнайтед на 13 минуте – это Уэлбек выскочил между защитников и ударом головой пробил Хендерсона. Владения мячом не помогало манкунианцам выровнять положение, но удалось сделать во второй половине – Бруну протащил мяч к штрафной и выкатил на Рашфорд, который ударом в касание пробил голкипера. А в конце встречи Гринвуд головой замкнул странную передачу Погба от газона и принес победу Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед в конце матча дожал Брайтон, Ньюкасл вырвал ничью у Тоттенхэма и не пустил "шпор" в топ-4

Благодаря этой победе манкунианцы набрали 60 очков и удержали расстояние от Манчестер Сити в 14 пунктов в борьбе за чемпионство – манкунианцы имеют игру в запасе, чтобы еще приблизиться к соседям по городу. Брайтон же с 32 зачетными баллами остается рядом с зоной вылета.