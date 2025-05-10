Накануне сообщалось, что неназванный клуб УПЛ пытался переманить наставника болгарского Лудогорца Игоря Йовичевича, который известен в Украине своей работой с Карпатами, СК Днепр-1 и Шахтером.

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По сообщению Игоря Бурбаса, 51-летнего хорвата хотело видеть в своей структуре Полесье. Отмечается, что стороны продолжают контактировать между собой – житомирцы пытаются понять потенциальный настрой Йовичевича.

Главные барьеры – действующий контракт хорвата с Лудогорцем, его высокая зарплата и успехи в Болгарии, где он недавно оформил чемпионства и завоевал право играть в Лиге чемпионов. Поэтому вероятность прихода хорвата в стан "волков" минимальна.

Напомним, в сезоне 2022/23 Йовичевич добыл золотые медали УПЛ с Шахтером.

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