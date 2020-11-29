Первый тайм стал провальным для Манчестер Юнайтед – Уорд-Прауз сначала подачей с углового нашел голову Беднарека, а чуть позже классно забил со штрафного. Однако, "красные дьяволы" отыграли один мяч после перерыва, когда Кавани передачей с фланга нашел Бруну Фернандеш, и тот легко пробил Маккарти. Ближе к концу игры Эдинсон головой подправил мяч в ворота после удара Бруну, а в компенсированное время замкнул навес Рашфорд.

Манчестер Юнайтед победил Саутгемптон благодаря дублю и ассисту Кавани – "дьяволы" оформили камбэк с 0:2

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 16 очков и поднялся на 7 место, Саутгемптон с 17 пунктами остался пятым.