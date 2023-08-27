В рамках 5-го тура чемпионата Украины Колос будет принимать Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Колосом и Шахтером стартует в 15:00 на стадионе "хлеборобов" в Ковалевке. В заявку "горняков" после длительной паузы возвращается полузащитник сборной Украины Георгий Судаков (который перед стартом УПЛ лег под нож из-за приступа аппендицита). Кроме того, дебютирует за команду Патрика ван Леувена грузинский легионер Иракли Азаров, который лишь 5 дней назад стал игроком дончан.

Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ

Где смотреть Колос – Шахтер? Поединок в прямом эфире будут транслировать MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV и OmegaTV. Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка с Колосом можно также в матч-центре обновленного приложения FC Shakhtar.

Напомним, после 4-х туров туров команды делят 4-5 строчки турнирной таблицы УПЛ

Стартовые составы:

Шахтер:

Колос: