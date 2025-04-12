Манчестер Сити одержал победу над Кристал Пэлас в 32 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Горожане" пропустили быстрый гол от Эзе, которому ассистировал Сарр. Кристал Пэлас не только вышел вперед, но и сумел удвоить преимущество на 21 минуте.

Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас, оформив феерический камбэк – Эдерсон догнал Эдегора по количеству ассистов

Камбэк Манчестер Сити начал Кевин де Брюйне, который забил прямым ударом со штрафного. До перерыва Мармуш восстановил равновесие, воспользовавшись пасом Гюндогана. Во втором тайме "горожане" начали давить на соперника. На 47 минуте де Брюйне вывел на ударную позицию Ковачича. А затем Макейти увеличил преимущество своей команды.

Точку поставил О'Райли, а ассистировал ему Эдерсон. Стоит заметить, что голкипер Манчестер Сити оформил уже четыре ассиста в текущем сезоне АПЛ. В общем бразилец имеет семь результативных передач в чемпионате Англии.