Камбэк Фонсеки в видеообзоре матча Аякс – Рома – 1:2
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Аякс принимал Рому в рамках матча 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
завершено
Роджер Ибаньес 87’
87’ Роджер Ибаньес
Аякс открыл счет благодаря провалу обороны гостей, и имел возможность удвоить преимущество после перерыва, но Тадич не смог реализовать пенальти.
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Осечка амстердамцев вдохновила римлян, которые нашли в себе силы выровнять положение. А перед финальным свистком Ибаньес после подачи с углового забил победный мяч.
Ответный матч между этими соперниками состоится 15 апреля.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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