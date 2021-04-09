Аякс принимал Рому в рамках матча 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Аякс открыл счет благодаря провалу обороны гостей, и имел возможность удвоить преимущество после перерыва, но Тадич не смог реализовать пенальти.

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Осечка амстердамцев вдохновила римлян, которые нашли в себе силы выровнять положение. А перед финальным свистком Ибаньес после подачи с углового забил победный мяч.

Ответный матч между этими соперниками состоится 15 апреля.

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