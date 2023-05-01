Марсель вырвал победу над Осером в поединке 33-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча Марсель – Осер на "Футбол 24".

Марсель создал несколько неплохих моментов в начале игры, но именно Осер повел в счете. Бирама Туре после розыгрыша решился на удар с лета из-за пределов штрафной и попал в девятку.

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Провансальцы отыгрались ближе к концу игры, нанеся двойной удар. Сначала Ундер перехитрил защитника и пробил в дальнюю девятку, а уже через 2 минуты Алексис Санчес поставил точку во встрече.