Камбьяссо может возглавить Интер после увольнения Спаллетти

Бывший полузащитник Интера Эстебан Камбьяссо претендует на пост главного тренера команды.

Руководств Интера активно ищет специалиста, который мог бы возглавить команду. Одним из главных претендентов является бывший игрок миланцев Эстебан Камбьяссо, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Также "нерадзурри" ведут переговоры с экс-тренером Ювентуса, сборной Италии и Челси Антонио Конте. Однако он ранее заявил, что не планирует возвращаться к работе в этом сезоне.

Отмечается, что Спаллетти может быть отправлен в отставку после матча 23-го тура Серии А с Пармой.

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Камбьяссо выступал за "черно-синих" с 2004-го по 2014 год, став 5-кратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов.