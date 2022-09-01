Мерсисайдцы одержали вторую победу в чемпионате, забив Ньюкаслу на 90+8. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ньюкасл открыл счет в конце первого тайма. Отличился Исак – 70-миллионный форвард "сорок" открылся под пас Лонгстафа и мастерски переиграл Алиссона. Ливерпуль выглядел бледно и проснулся только после перерыва.

Ливерпуль вырвал победу над Ньюкаслом в матче АПЛ – 70-миллионный новичок забил в дебюте, но богачи впервые проиграли

"Красные" сравняли счет благодаря усилиям Салаха, который вывел на удар Фирмино. Ливерпуль долго пытался прорвать оборону гостей, но сделал это лишь на 90+8 минуте. Что вызвало возмущение на скамье Ньюкасла, ведь судья компенсировал 5 минут.

Решающий гол забил новичок Карвальо. Португалец искусно пробил под перекладину, воспользовавшись рикошетом от Салаха. Эта победа стала второй для Ливерпуля в чемпионате. Команда поднялась на 5-е место в таблице.