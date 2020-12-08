Камавинга сообщил своему агенту, что хотел бы покинуть Ренн летом 2021 года, однако переход возможен и в зимнее трансферное окно.

Реал определился с зимними трансферами – "сливочные" готовы выложить за новичков 125 млн евро плюс 2 игроков

По информации AS, Ренн не будет препятствовать уходу игрока, а сумма трансфера может составить от 50 до 80 млн евро. Контракт Камавинга с французским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Также сообщается, что именно Реал имеет лучшие шансы на подписание хавбека, поскольку тот неоднократно заявлял о желании выступать за мадридский клуб, а агент игрока считает "сливочных" идеальным вариантом продолжения карьеры.

К слову, Камавинга провел 14 матчей в составе Ренна в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів