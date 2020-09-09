Во втором туре Лиги наций сборная Франции на своем поле одержала волевую победу над хорватами со счетом 4:2. На 63-й минуте на поле появился Эдуардо Камавинга, заменив Нголо Канте.

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Полузащитник Ренна, который дебютировал за национальную команду в возрасте 17 лет и 10 месяцев, стал третьим в перечне самых молодых футболистов, выступавших за сборную Франции. Рекордсменом до сих пор остается Жюльен Вербруже (дебют в 16 лет и 10 месяцев в 1906 году), а второе место занимает Морис Гастигер (17 лет и 4 месяца в 1914 году).

Напомним, Франция после двух туров Лиги наций набрала 6 очков и занимает в турнирной таблице своей группы второе место, уступая Португалии разницей забитых голов.

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