Камавинга стал первым футболистом, вышедшим на подиум Balenciaga
Кроме футбола, у полузащитника Реала Эдуардо Камавинга есть увлечения, связанные с модой.
19-летний француз вышел на подиум гиганта моды Balenciaga, став первым футболистом, так сотрудничавшим с испанским брендом.
Аргентинская модель покинула подиум и стала футболисткой Ривер Плейт
В течение месяца Камавинга посетил немало показов во время "Недели моды" в Париже, после чего был избран на второй кутюрный показ Демны Гвасалии в среду. К Эдуардо на подиуме присоединились актриса Николь Кидман, телезвезда Ким Кардашьян и певица Дуа Липа.
Напомним, еще одним известным "модником" из мира футбола является бывший игрок Арсенала Эктор Бельерин, который сейчас выступает за Бетис.
"Після того, що з Реалом зробив Вернидуб, ніхто не сподівався такого": Іспанія про диво-фінал ЛЧ і місце Луніна у топ-5