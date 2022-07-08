Кроме футбола, у полузащитника Реала Эдуардо Камавинга есть увлечения, связанные с модой.

19-летний француз вышел на подиум гиганта моды Balenciaga, став первым футболистом, так сотрудничавшим с испанским брендом.

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В течение месяца Камавинга посетил немало показов во время "Недели моды" в Париже, после чего был избран на второй кутюрный показ Демны Гвасалии в среду. К Эдуардо на подиуме присоединились актриса Николь Кидман, телезвезда Ким Кардашьян и певица Дуа Липа.

. @Camavinga становится первым футболистом, который когда-либо ходил за @BALENCIAGA в возрасте всего 19 лет .



Футболисты устанавливают новый уровень на модной сцене pic.twitter.com/Z8rTR51aIU — Футболист подходит (@footballerfits) 6 июля 2022 г.

Напомним, еще одним известным "модником" из мира футбола является бывший игрок Арсенала Эктор Бельерин, который сейчас выступает за Бетис.

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