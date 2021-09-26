"Как только я узнал, что Реал мной заинтересовался и готов сделать предложение, я ни секунды не сомневался. Да, я действительно мог остаться в Ренне. Этот клуб останется навсегда в моем сердце. Я буду и дальше наблюдать за ним, посещать матчи, чтобы увидеть бывших одноклубников.

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Бензема – лидер. Мы много общаемся, я не знал, что он такой весельчак. Он – лидер команды. Что меня больше всего поразило в Реале? Это уровень техники игроков и интенсивность тренировок. После первой тренировки я вернулся уставшим! Однако я привык.

Не думал, что смогу забить в первом матче. И я не стал сразу праздновать, если вы обратили внимание. Я посмотрел на судью и только потом отдался этому безумию. Я в самом большом клубе мира, это поможет мне попасть в сборную Франции. Я нацелен выступить на ЧМ-2022, поэтому я должен хорошо играть за клуб", – цитирует Камавинга Marca.

Отметим, Эдуардо Камавинга присоединился к Реалу из Ренна, в котором воспитывался с 11 лет. 18-летний полузащитник подписал контракт с мадридским клубом на 6 сезонов.

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