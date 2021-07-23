Представители Манчестер Юнайтед провели встречу с агентом Камавинга относительно возможного перехода юной звезды, сообщает Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед контактирует с Камавинга – Ренн вынужден дешево продавать свою жемчужину, который забивал Украине

Впрочем, манкунианцы остались недовольны, поскольку агент хавбека сообщил, что его клиент заинтересован в продолжении карьеры в Ла Лиге. Интересно, что претендентом на Камавинга является мадридский Реал.

Добавим, что в прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей, отметился одним голом и двумя ассистами. Также французский опорник поразил ворота Украины в товарищеском матче.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии