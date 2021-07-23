Камавинга отклонил предложение Манчестер Юнайтед и определился с приоритетным развитием карьеры
Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга провел переговоры с Манчестер Юнайтед.
Представители Манчестер Юнайтед провели встречу с агентом Камавинга относительно возможного перехода юной звезды, сообщает Manchester Evening News.
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Впрочем, манкунианцы остались недовольны, поскольку агент хавбека сообщил, что его клиент заинтересован в продолжении карьеры в Ла Лиге. Интересно, что претендентом на Камавинга является мадридский Реал.
Добавим, что в прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей, отметился одним голом и двумя ассистами. Также французский опорник поразил ворота Украины в товарищеском матче.
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