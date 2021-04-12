Камавинга отказался продлевать контракт с Ренном – на вундеркинда претендуют Реал, ПСЖ и другие гранды
Хавбек Ренна Эдуардо Камавинга провоцирует соревнование между европейскими топ-клубами.
Эдуардо Камавинга в ближайшее время покинет Ренн, 18-летний полузащитник отклонил предложение продлить сотрудничество с "красно-черными", сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Ренн уже летом попытается заработать на продаже своего таланта, ведь действующий контракт Эдуардо рассчитан до лета 2022-го. В услугах француза заинтересованы ПСЖ, Бавария, Ювентус, Реал, Ливерпуль, Челси и МЮ. Именно мадридский клуб называют главным претендентом на игрока.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Камавинга провел 30 поединков, в которых отличился голом и ассистом.
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