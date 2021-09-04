Француз отправит каждому из сотрудников Ренна футболку Реала со своей фамилией, сообщает L'Equipe.

Реал оформил переход Камавинга

Таким образом, Камавинга намерен отблагодарить всех 166 работников бывшего клуба за совместную работу, которая позволила ему стать игроком мадридского гранда.

К слову, в нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга провел 6 матчей во всех турнирах. В структуре Ренна он воспитывался с 11 лет.

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