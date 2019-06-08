Камачо: В Реале Азар расцветет новыми красками

Бывший тренер сборной Испании и Реала Хосе Антонио Камачо прокомментировал переход полузащитника Эдена Азара с Челси в мадридский клуб.

"Болельщикам нравятся такие игроки, Азар умеет играть нестандартно вблизи штрафной. В Реале его талант расцветет новыми красками, он будет радовать поклонников команды.

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Бензема в прошлом сезоне сделал шаг назад, теперь время набирать обороты. Ведь он умеет не только забивать, но и играть на партнеров – это может помочь Йовича с голами.

В Реала все игроки – хорошие, всем бы таких", – передает слова Камачо Marca.

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