Форвард Эвертона Доминик Калверт-Льюин завоевал звание лучшего футболиста АПЛ по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.

Эвертон впервые за 125 лет завоевал 7 побед подряд на старте сезона

В прошлом месяце 23-летний игрок продемонстрировал впечатляющую статистику, отметившись 5-ю голами в трех матчах. В голосовании Доминик сумел опередить Патрика Бэмфорда (Лидс), Джейми Варди, Тимоти Кастаня (оба – Лестер), Харри Кейна (Тоттенхэм), Тарика Лемпти (Брайтон), Садио Мане (Ливерпуль) и Хамеса Родригеса (Эвертон).

После 4-х туров АПЛ Эвертон лидирует в турнирной таблице с максимальным количеством очков.

Астон Вилла изнасиловала Ливерпуль семью голами, МЮ получил 6 мячей от Тоттенхэма – полный крах грандов в 4 туре АПЛ