Эвертон одолел Фулхэм в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Коллектив Карло Анчелотти прервал серию из трех поражений. Больше всего постарался Доминик Калверт-Льюин, оформивший дубль. 23-летний форвард в нынешнем сезоне уже забил 10 голов.

Вест Хэм без Ярмоленка минимально одолел Шеффилд Юнайтед, Эвертон в сумасшедшем матче перестрелял Фулхэм

За последние 7 сезонов АПЛ это лучший результат скорострельности. Чтобы достичь двузначного числа голов нападающему "ирисок" понадобилось всего 9 туров.

2014/15 – Агуэро (10 матчей)

15/16 – Варди (10)

16/17 – Коста (12)

17/18 – Салах (13)

18/19 – Обамеянг (14)

19/20 – Варди (11)

20/21 – Калверт-Льюин (9)