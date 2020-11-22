Калверт-Льюин превзошел признанных звезд АПЛ – видеообзор матча Фулхэм – Эвертон – 2:3
18:19 - Читати українською
Эвертон одолел Фулхэм в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
15’ Бобби Рид
70’ Рубен Лофтус-Чик
15’ Бобби Рид
35’ Абдулай Дукуре
70’ Рубен Лофтус-Чик
Коллектив Карло Анчелотти прервал серию из трех поражений. Больше всего постарался Доминик Калверт-Льюин, оформивший дубль. 23-летний форвард в нынешнем сезоне уже забил 10 голов.
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За последние 7 сезонов АПЛ это лучший результат скорострельности. Чтобы достичь двузначного числа голов нападающему "ирисок" понадобилось всего 9 туров.
2014/15 – Агуэро (10 матчей)
15/16 – Варди (10)
16/17 – Коста (12)
17/18 – Салах (13)
18/19 – Обамеянг (14)
19/20 – Варди (11)
20/21 – Калверт-Льюин (9)
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