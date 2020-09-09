Матч 2-го тура Второй лиги между Калушем и Карпатами официально не состоится.

Причиной отмены матча стало письмо Калуша в адрес ПФЛ, в котором говорится о снятии клуба с соревнований, сообщает официальный сайт Карпат.

Калуш сообщил ПФЛ о снятии со Второй лиги, – СМИ

Таким образом, львовский клуб получит перерыв на неделю и начнет подготовку к матчу 3-го тура Второй лиги против Чернигова.

Напомним, Калуш уже пропустил поединок против Эпицентра в рамках первого тура. Согласно регламенту ПФЛ, неявка на 2 подряд матча предусматривает снятие с турнира.

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