Бывший полузащитник Челси Саломон Калу ушел из Ботафого, сообщает официальный сайт бразильской команды.

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Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Решение игрока (по слухам) связано с тем, что клуб по итогам прошлого сезона покинул бразильскую Серию А.

Напомним, Калу успел поиграть за Фейеноорд, Челси, Лилль и Герту. В составе лондонцев стал победителем Лиги чемпионов сезона-2011/12, обыграв в финале Баварию. Также выиграл АПЛ.

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