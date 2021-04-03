Калу официально покинул Ботафого
12:30 - Читати українською
Ивуарийский ветеран Саломон Калу остался без клуба.
Бывший полузащитник Челси Саломон Калу ушел из Ботафого, сообщает официальный сайт бразильской команды.
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Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Решение игрока (по слухам) связано с тем, что клуб по итогам прошлого сезона покинул бразильскую Серию А.
Напомним, Калу успел поиграть за Фейеноорд, Челси, Лилль и Герту. В составе лондонцев стал победителем Лиги чемпионов сезона-2011/12, обыграв в финале Баварию. Также выиграл АПЛ.
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