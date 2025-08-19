– Что обусловило ваш окончательный выбор – перейти в Металлист 1925?

– Это клуб из моего родного города. Я хотел, и были мысли, связанные с войной в стране, тогда был период переговоров по этому поводу. Надеялся, что все закончится и я смогу вернуться домой.

– У вас и вашей семьи не было такого приоритета, чтобы поехать на Запад, в Европу?

– Да, потому что у меня двое маленьких детей. Мы хотели поехать играть за границу, но так сложилось – мы здесь, и мы счастливы здесь.

– Думаю, вы прекрасно понимаете, какой была бы реакция общества, если бы вы уехали за границу. В принципе, много наших игроков выезжают за границу, эти вопросы остаются в воздухе.

– Я понимаю, что многие люди в Украине – так же как и мы, – и не могут мужчины покидать пределы нашей страны. Но если это официально разрешено – то почему бы нет? Также для развития. Я понимаю реакцию общества: почему футболист может выехать, а обычный человек – нет? Это также проблема.

– Если взять условия, которые вам предложили Герта, Плимут и Металлист 1925, мы можем говорить, что это сравнимые цифры во всех трех случаях?

– Это плюс-минус одинаково, – сказал Калюжный в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Иваном Калюжным интересовались немецкая Герта и английский Плимут. 21 июня Металлист 1925 объявил о подписании Калюжного на правах свободного агента.

