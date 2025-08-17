– Какие эмоции от матча на этом стадионе, который для вас не чужой?

– Всегда приятно возвращаться в Александрию – это был мой второй дом. Здесь прошли очень хорошие годы моей карьеры. Я бесконечно благодарен за теплую встречу, за то, как они за меня болели, когда я был частью Александрии.

Сейчас, когда я уже игрок другой команды, они также ко мне очень хорошо относятся – за это им спасибо. А эмоции только положительные. Одержали первую победу. Надеюсь, станем на путь побед.

Дебютный гол Калюжного в видеообзоре матча Александрия – Металлист 1925 – 1:4

– Металлист 1925 забил 4 мяча. Ожидали, что может быть аж такой результат в пользу вашей команды?

– Для нас было главное – одержать победу, забить на один мяч больше, чем соперник. Мы понимали, куда мы едем, потому что я играл со многими игроками здесь, они очень квалифицированные игроки.

Ожидалась тяжелая игра, и первый тайм это показал, потому что действительно были две равные команды на поле. Но во втором тайме, наверное, наш быстрый мяч немножко изменил ход поединка, и я очень доволен, что сложился счет в нашу пользу.

– Та Александрия, которую вы сегодня увидели, похожа на ту команду, в которой вы играли?

– Да, еще остались те наработки, которые у нас были с Ротанем, но теперь у них новый тренер. Я не знаю, что они сейчас строят, как они хотят играть, потому что это их кухня.

– Подсказывали своим одноклубникам, что с тем или иным парнем можно так или иное сыграть? Были какие-то секреты с вашей стороны?

– Конечно, были. Кого я хорошо знаю – мы подсказывали на поле, у кого какие сильные качества и на чем можно сыграть. А так у нас также квалифицированные футболисты – все всех знают, – рассказал Иван Калюжный в комментарии для УПЛ ТВ.

