"Отдали много сил, хорошо играли и даже расстроены и опустошены, потому что сыграли вничью. На мой взгляд, мы заслуживали на победу, создали гораздо больше моментов.

Скандальный гол Калюжного в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:1

По моему мнению, наш игрок пролетел мимо соперника, а тот стал ему на руку и упал. А нам за такое дают пенальти. Потом две желтые карточки, когда мы между собой говорили, а не с ним. Немного было напряжение. Во втором тайме вообще с ним не общались.

Игроки Шахтера считали, когда я забивал, был офсайд. Но ведь VAR посмотрел. Хорошо, что засчитали, а то были бы еще больше опустошены. После сборной было немножечко тяжело, особенно где-то с 70 минуты. Впрочем, я не мог покинуть команду", – рассказал Калюжный в интервью УПЛ-ТВ.

Шахтер неожиданно потерял очки против Металлиста 1925, повторив "успех" Динамо – Калюжный спас скандальным голом