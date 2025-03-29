– Что можете сказать о новичках в команде?

– Вообще ребята хорошо влились в коллектив. Шепелев хорошо знает украинский чемпионат, нашу команду и тренерский штаб, поэтому для него такой особой адаптации не понадобилось. Иностранцам надо немного больше времени, но мы надеемся, что с каждой игрой, с каждой неделей тренировок они будут больше понимать требования и улучшаться.

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– А относительно последнего новичка Сергея Булецы? Насколько Сергей готов помогать и уже здесь и сейчас?

– Как говорил Руслан Петрович во флеш-зоне после одной из игр, мы знаем, почему его подписали. Но детальное знакомство в совместной работе только начинается, поэтому посмотрим, в каком он физическом состоянии и как быстро заиграет.

– Какая последняя информация о будущем Ивана Калюжного, который так хорошо стартовал в национальной сборной?

– Сейчас Иван с нами, он работает и до конца сезона он будет играть в Александрии, а дальше – это уже его личное дело. Для нас сейчас Иван Калюжный – важный игрок. Самое важное, чтобы футболист выполнял требования тренера и был в хорошем физическом состоянии, что Иван и демонстрирует, – сказал Антонов в интервью Украинскому футболу.

Контракт Калюжного с Александрией действует до июня этого года.

К слову, сейчас Александрия занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 47 баллов. Сегодня, 29 марта, команда Ротаня сыграет с Левым Берегом, начало в 13:00.

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