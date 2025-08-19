– Были ли шансы у Александрии удержать вас в команде?

– Если бы Александрия сделала немножко иначе, то с моей стороны к ним был бы такой жест. Потому что я стараюсь благодарить людей. Мы очень хорошо ладили с президентом, но была ситуация, когда рядом со мной упала ракета и машину разорвало, то ко мне даже из руководства никто не позвонил. Это такой жест, который мог бы кардинально все изменить..

Дебютный гол Калюжного в видеообзоре матча Александрия – Металлист 1925 – 1:4

Да, в машине были почти все наши сбережения и документы. Позвонили все – и тренер, – но руководители... Возможно, они были обижены, но это уже не про футбол", – сказал Калюжный в интервью ТаТоТаке.

Напомним, что Иван Калюжный выступал за Александрию с февраля 2021 года. Всего полузащитник провел 66 матчей за "горожан" и забил 4 гола. В составе Александрии Калюжный получил дебютный вызов в ряды национальной сборной Украины.

"Личных целей у меня нет": Калюжный – о Металлисте 1925, сенсации с Боруссией М и месте в стартовом составе