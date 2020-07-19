Милан разгромил Болонью, Кальяри в меньшинстве вырвал ничью у Сассуоло

Болонья на выезде разгромно уступила Милану, Сассуоло не смог удержать победу над Кальяри в рамках 34-го тура Серии А. Счет и отчет об этих матчах читайте на "Футбол24".

Чемпионат Италии 2019/20, 34-й тур

Кальяри – Сассуоло – 1:1

Голы: Жоао, 63 – Капуто, 12

Удаление: Карбони, 48 (вторая желтая)

Милан – Болонья – 5:1

Голы: Салемакерс, 10, Чалханоглу, 24, Беннасер, 49, Ребич, 57, Калабрия, 90+2 – Тамеясу, 44

Сассуоло, который недавно расписал эффектную ничью с Ювентусом, приехал гости к Кальяри. Уже на 12-й минуте гости открыли счет. Это Капуто, после розыгрыша углового, нанес удар головой под правую стойку. Более в первом тайме команды не нанесли ни одного удара по воротах, а в основном перепасовывались в центре поля, не рискуя выходить в атаку.

В начале второго тайма островитян в меньшинстве оставил Карбоне – он получил вторую желтую за грубый фол. Несмотря на существенное преимущество во владении мячом, Сассуоло никак не удавалось создать опасную атаку. Сардинцы наказали их за пассивность на 63-й. Это Марко Рога отдал под удар Педро Жоао, который в касание пробил из района одиннадцатиметровой отметки. После этого Роберто Де Дзерби сделал несколько замен и даже выпустил дополнительного форварда, но защита соперника удачно отводила от штрафной все угрозы и финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

На Сан-Сиро Милан принимал Болонью. Хозяева открыли счет уже на 10-й минуте матча – Эрнандес прострелил в штрафную, где Салемакерс ударом в касание замкнул. "Росонерри" выглядели увереннее и на 24-й им удалось закрепить преимущество. Голкипер ошибся, когда хотел вынести мяч со штрафного, и мяч попал точно в ноги Чалханоглу, который мгновенно пробил по центру ворот. До перерыва гостям удалось отквитать один гол. Это Тамеясу мастерски убрал защитника, вышел на ударную позицию и нанес шедеврального удара точно в левую девятку. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Милана.

Сразу после перерыва Беннасер стремительно ворвался в штрафную и молниеносно пробил – защитнику не хватило несколько секунд, чтобы заблокировать удар. И так слабые надежды Болоньи на победу уничтожили Ибрагимович с Ребичем на 57-й. Златан отдал диагональ в штрафную, а Ребич, опередив защитника, выстрелил под перекладину. Под занавес встречи Леау отдал под удар Калабрии, который низом пробил под штангу – 5-1!

Благодаря этой победе Милан подвинул Наполи, поднялся в еврокубковую зону и теперь отстает от Ромы всего на 1 очко, а Болонья так и осталась в середине турнирной таблицы.

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