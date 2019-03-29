Кальяри в большинстве одержал разгромную победу над Кьево

В рамках 29-го тура итальянской Серии А Кьево потерпел сокрушительное поражение от Кальяри (0:3).

Кальяри сразу пошел в атаку и за один тайм уничтожил соперника. Уже на 16-й минуте был забит первый гол – это Пеллагрини исполнил подачу с углового, а Пизакане замкнул ударом головой под перекладину. На 33-й Жоао Педро с передачи Бареллы удвоил преимущество гостей, но на 38-й Барба едва не отыграл один мяч, попав в штангу.

"Два разных мира", – Срна сравнил Серию А и УПЛ

Наказание за расточительность пришло очень быстро: на 43-й минуте Ионице с навеса Каччаторе пробил в противоход голкиперу в дальний угол – 0:3. На старте второго тайма надежды на камбэк Кьево похоронила красная карточка Депаоли, после которой островитяне остались в большинстве и спокойно доиграли поединок.

Таким образом, Кальяри набрал 33 очка и поднялся на 13 позицию. Кьево с 11 зачётными баллами продолжил пребывание на дне турнирной таблицы.

"Я все время работал, как Рокки Бальбоа", – Срна рассказал о возвращении на поле после положительной допинг-пробы