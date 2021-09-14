Островитяне отправили в отставку 54-летнего специалиста, сообщает официальный сайт клуба.

Верона оформила первую отставку сезона в Серии А

Семпличи работал с командой с февраля. Под его руководством сардинцы сумели сохранить прописку в элите. Однако, на старте нового сезона Серии А Кальяри набрал лишь очко в трех турах. Пока с "россоблу" будут работать ассистенты уволенного алленаторе – Андреа Консуми, Юри Фаббрицци, Россано Касони и Алессио Рубичини.

Напомним, что Леонардо Семпличи сделал себе имя в СПАЛе, с которым за 6 лет прошел путь из Серии C в элитный дивизион.

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