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Кальяри уволил Марана – его может заменить бывший тренер Интера

14:19 68 Читати українською
Кальяри уволил Марана – его может заменить бывший тренер Интера
Роландо Маран / Eurosport

Руководство клуба из Сардинии отправило в отставку тренера Роландо Марана из-за плохих результатов команды.

Об увольнении 56-летнего специалиста сообщил официальный сайт Кальяри. Маран работал в клубе с лета 2018 года.

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Под руководством Марана Кальяри выдал яркий отрезок на старте текущего сезона – команда входила в первую четверку в турнирной таблице Серии А. Но в последнее время дела Кальяри существенно ухудшились – сардинцы не побеждали в 12 матчах подряд и опустились на 11 место в чемпионате Италии.

Претендентами на вакантную должность является бывший тренер Интера, Удинезе и Панатинаикоса Андреа Страмаччони, а также экс-голкипер сборной Италии Вальтер Дзенга, который в Серии А тренировал Катанью, Палермо и Сампдорию.

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