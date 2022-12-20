Кальяри уволил Фабио Ливерани с поста главного тренера команды, информирует официальный сайт сардов. Выездное поражение от Палермо (1:2) в 18 туре Серии В стало последней каплей для президента клуба Томмазо Джулини.

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До Рождества команда будет закрыта на базе, готовить её к следующему матчу чемпионата будет менеджер клуба Роберто Муцци. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что клуб хочет пригласить Клаудио Раньери. Если Джулини не сможет убедить римского специалиста возглавить проект, президент Кальяри обратит свой взор на Беппе Якини или Давиде Баллардини.

После 18 туров Кальяри занимает 14 место в Серии В.

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