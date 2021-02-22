Сардинцы на своем официальном сайте сообщили об увольнении 51-летнего специалиста и его штаба.

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Кальяри не может выиграть в 16 матчах Серии А подряд и закономерно рухнул в зону вылета. Команда уже не первый месяц демонстрировала ужасные результаты, но 24 января руководство решилось продлить контракт с Ди Франческо до 2023 года. Как оказалось, решение было ошибочным.

Добавим, что островитян от зоны спасения отделяет 5 очков. В следующем туре Кальяри встретится с худшей командой Серии А – Кротоне.

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