Защитник Ювентуса Лука Пеллегрини продолжит свою карьеру в Дженоа, сообщает официальный сайт туринского клуба.

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21-летний футболист будет выступать за "грифонов" на правах аренды до конца сезона-2020/21. Игрок выбрал себе футболку под номером 88.

Напомним, Лука – воспитанник Ромы. За "волков" дебютировал в Серии А ровно два года назад – 26 сентября 2018 в матче с Фрозиноне. В июле 2019-го перешел в лагерь Ювентуса за 22 млн евро, откуда сразу же отправился в аренду в Кальяри. Соглашение футболиста с туринцами рассчитано до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 13,5 млн евро.

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