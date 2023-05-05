Перуджа в рамках 36-го тура Серии В без шансов проиграла Кальяри.

Серия В, 36 тур

Перуджа – Кальяри – 0:5

Голы: Лападула, 5, 87, Ацци, 30, Монкозу, 45, Курфалидис, 49

Подопечные Клаудио Раньери одержали вторую победу подряд и гарантировали себе участие в плей-офф за повышение в классе. Более того, имеют неплохие шансы обойти первые раунды и стартовать сразу в полуфиналах.

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Перуджа напротив – близка к вылету, но не смогла ничего противопоставить фавориту. Кальяри разобрал соперника еще в первом тайме. Особого внимания стоит гол Марко Манкозу. Опытный полузащитник подловил голкипера на ошибке, забив гол ударом со своей половины поля.