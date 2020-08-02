toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Кальяри снова остался без тренера – Дзенга попрощался с клубом после неполных трех месяцев работы

13:57 - Читати українською
Кальяри снова остался без тренера – Дзенга попрощался с клубом после неполных трех месяцев работы
Вальтер Дзенга / ФК Кальяри

Поражение от Милана (0:3) стало последним для Вальтера Дзенги на посту главного тренера Кальяри.

После заключительного матча Серии А против Милана Дзенга заявил, что покидает клуб.

"Президент решился на изменения, я должен это принять. Это его право, ведь он хочет лучшего для команды. Лично я не могу ни в чем себя упрекать, ведь в данных условиях сделать больше было сложно.

Рома одержала волевую победу над Ювентусом, Милан разгромил Кальяри, Наполи переиграл Лацио

Спасибо всем за невероятный опыт. В Кальяри я пытался принести страсть и профессионализм, надеюсь, что ребята примут для себя что-то из человеческих и рабочих отношений со мной", – цитирует Дзенгу официальный сайт Кальяри.

Напомним, Дзенга возглавил Кальяри в начале марта, заменив Роландо Марана. Впрочем, из-за карантина он фактически руководил командой менее трех месяцев. Под руководством 60-летнего тренера сардинцы финишировали на 13 позиции в Серии А, одержав лишь 3 победы в 13 матчах.

"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ

blog_ava
Интер взял серебро Серии А, переиграв Аталанту: кризис "Богини" перед ЛЧ, Малиновский – надежда, а Янг вернул молодость
03:48
7672
Теги
Италия Вальтер Вальтер Дзенга Кальяри Кальяри
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
1
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук