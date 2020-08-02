Кальяри снова остался без тренера – Дзенга попрощался с клубом после неполных трех месяцев работы

После заключительного матча Серии А против Милана Дзенга заявил, что покидает клуб.

"Президент решился на изменения, я должен это принять. Это его право, ведь он хочет лучшего для команды. Лично я не могу ни в чем себя упрекать, ведь в данных условиях сделать больше было сложно.

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Спасибо всем за невероятный опыт. В Кальяри я пытался принести страсть и профессионализм, надеюсь, что ребята примут для себя что-то из человеческих и рабочих отношений со мной", – цитирует Дзенгу официальный сайт Кальяри.

Напомним, Дзенга возглавил Кальяри в начале марта, заменив Роландо Марана. Впрочем, из-за карантина он фактически руководил командой менее трех месяцев. Под руководством 60-летнего тренера сардинцы финишировали на 13 позиции в Серии А, одержав лишь 3 победы в 13 матчах.

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