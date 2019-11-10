Кальяри разбил Фиорентину в матче с семью голами: 12-й тур Серии А, матчи воскресенья

Сардинийци не оставили шансов "фиалкам" в домашнем поединке (5:2).

Чемпионат Италии 2019/2020, 12-й тур

Кальяри – Фиорентина – 5:2

Голы: Рог, 17, Симеоне, 26, Пизакане, 34, Ж. Педро, 54, Наингголан, 65 – Влахович, 75, 87

Лацио – Лечче – начало матча в 16:00

Удинезе – СПАЛ – начало матча в 16:00

Парма – Рома – начало матча в 19:00

В воскресном матче 12-го тура Серии А Фиорентина встречалась с Кальяри на выезде. Хозяева в первом тайме заметно доминировали на поле и успели забить сразу 3 мяча еще до перерыва. Сначала Рог реализовал выход один на один с голкипером, потом Пизакане замкнул подачу с углового, а Симеоне довел счет до разгромного красиво переправив мяч пяткой после паса Наингголана. После перерыва "островитяне" не остановились и забили еще дважды – отличился уже сам Раджа и Педро Жоау. В конце поединка "фиалки" проснулись и отыграли два гола (оба на счету Влаховича), однако этого не хватило даже для восстановления интриги – 5:2.

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