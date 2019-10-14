Кальяри предлагал Шахтеру значительную сумму за Бондаря

Защитник Шахтера Валерий Бондарь мог оказаться в Серии А прошлым летом.

Кальяри пытался приобрести защитника Шахтера Бондаря за 3 млн евро, сообщает FootballHub.

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Отметим, что "горняки" отказались от продажи игрока. Напомним, именно в Кальяри свое время переходил экс-капитан Шахтера Дарио Срна, где и завершил карьеру игрока.

К слову, Бондарь провел 4 матча в этом сезоне за Шахтер, отметившись 1 голом.

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