Торино снова не смог выиграть, потерпев поражение от одного из аутсайдеров Серии А. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 26-й тур

Торино – Кальяри – 1:2

Голы: Белотти, 54 – Белланова, 21, Дейола, 63

Верона – Венеция – начало в 16:05

Специя – Рома – начало в 19:05

Лацио – Наполи – начало в 21:50

Торино в родных стенах принимал Кальяри, пытаясь прервать 4-матчевую безвыигрышную серию. Впрочем, у островян задача тоже была серьезной – победа вывела бы их из зоны вылета. Имея столь серьезную задачу, команда настроилась и открыла счет на 21-й минуте усилиями Дейолы.

Белотти в начале второго тайма сравнял, однако зацепиться за очки туринцам было не суждено. На 63-й Дейола провел второй гол в ворота хозяев, установив окончательный результат – 1:2 в пользу сардинцев. Кальяри покидает тройку аутсайдеров!

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