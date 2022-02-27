Кальяри победил Торино и покинул зону вылета
Торино снова не смог выиграть, потерпев поражение от одного из аутсайдеров Серии А. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2021/22, 26-й тур
Торино – Кальяри – 1:2
Голы: Белотти, 54 – Белланова, 21, Дейола, 63
Верона – Венеция – начало в 16:05
Специя – Рома – начало в 19:05
Лацио – Наполи – начало в 21:50
Торино в родных стенах принимал Кальяри, пытаясь прервать 4-матчевую безвыигрышную серию. Впрочем, у островян задача тоже была серьезной – победа вывела бы их из зоны вылета. Имея столь серьезную задачу, команда настроилась и открыла счет на 21-й минуте усилиями Дейолы.
Белотти в начале второго тайма сравнял, однако зацепиться за очки туринцам было не суждено. На 63-й Дейола провел второй гол в ворота хозяев, установив окончательный результат – 1:2 в пользу сардинцев. Кальяри покидает тройку аутсайдеров!
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