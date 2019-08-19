toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Кальяри оригинально представил Пеллегрини

21:00 47 Читати українською
Кальяри оригинально представил Пеллегрини
Лука Пеллегрини / Reuters

Защитник Ювентуса Лука Пеллегрини проведет следующий сезон в составе Кальяри.

Защитник Ювентуса Лука Пеллегрини продолжит карьеру в Кальяри на правах аренды, сообщает официальный твиттер сардинийцев.

Матюйди получил предложение от Монако – игрок не определился относительно своего будущего

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на 1 сезон, до 30 июня 2020 года. Добавим, что Пеллегрини перебрался в Ювентус из Ромы в обмен на Леонардо Спинаццолу. Контракт Луки с туринским клубом рассчитан на 4 сезона.

Отметим, что Пеллегрини уже выступал за Кальяри, где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды. В целом в сезоне 2018/19 он принял участие в 16 матчах Серии А и отдал 2 голевые передачи.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Коутиньо стал игроком Баварии – мюнхенцы заплатят смешную сумму за аренду хавбека
11:39
863
Теги
Кальяри Кальяри Ювентус Ювентус Италия Трансферы Лука Пеллегрини Лука Пеллегрини Трансферы Ювентуса
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
мин
Вулверхэмптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук