Кальяри оригинально представил Пеллегрини

Защитник Ювентуса Лука Пеллегрини проведет следующий сезон в составе Кальяри.

Защитник Ювентуса Лука Пеллегрини продолжит карьеру в Кальяри на правах аренды, сообщает официальный твиттер сардинийцев.

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Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на 1 сезон, до 30 июня 2020 года. Добавим, что Пеллегрини перебрался в Ювентус из Ромы в обмен на Леонардо Спинаццолу. Контракт Луки с туринским клубом рассчитан на 4 сезона.

Отметим, что Пеллегрини уже выступал за Кальяри, где провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды. В целом в сезоне 2018/19 он принял участие в 16 матчах Серии А и отдал 2 голевые передачи.

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