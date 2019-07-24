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Кальяри оформил переход Рога из Наполи

00:35 6 Читати українською
Кальяри оформил переход Рога из Наполи
Марко Рог / ФК Кальяри

Полузащитник Марко Рог завершил трансфер в пределах итальянской Серии А. Он сменил Наполи на Кальяри.

Хорват арендован островитянами с опцией обязательного выкупа. О трансфере сообщает официальный сайт Кальяри.

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Рог уже подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года. Первый сезон он проведет на Сардинии на правах аренды, а затем Кальяри обязан выкупить хавбека за 15 млн евро. Интересно, что три года назад Наполи приобрел Рога за аналогичную сумму у загребского Динамо.

Вторую часть сезона 2018/19 Марко Рог провел в Севильи на правах аренды. В его активе 10 матчей в составе нервионцев, в которых он не отметился результативным действиями.

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Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Кальяри Кальяри Наполи Наполи Марко Рог Марко Рог
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