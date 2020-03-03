Кальяри официально назначил нового наставника

Руководство Кальяри оперативно решило вопрос с креслом главного тренера.

Итальянский специалист Вальтер Дзенга стал главным тренером Кальяри, сообщает официальный сайт клуба.

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На этом посту 59-летний наставник заменит Роландо Марана, которого клуб накануне уволил. Дзенга успел поработать в Палермо и Сампдории, последним клубом специалиста была Венеция.

После 25-ти туров Серии А Кальяри расположился на 11-й строчке. Стартовали сардинцы в турнире очень уверенно и длительное время находились в зоне Лиги чемпионов.

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