В субботу в 33-м туре Серии А состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 33-й тур

Кальяри – Сассуоло – 1:0

Гол: Дейола, 42

Сампдория – Салернитана – 1:2

Голы: Капуто, 32 – Фасио, 4, Бохинен, 6

Удинезе – Эмполи – 4:1

Голы: Исмайли, 6 (аг.), Деулофеу, 52, Пуссетто, 79, Самарджич, 87 – Бандинелли, 67 (пен.)

Фиорентина – Венеция – начало в 17:30

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Программу дня в Италии открыл поединок на Сардинии, где Кальяри пытался прервать свою 5-матчевую серию поражений в Серии А. Ожидалось, что будет очень тяжело, ведь в гости приехал крепкий Сассуоло – впрочем, "нероверди" полностью провалили встречу. Они наиграли всего на 0,35 ожидаемых голов, в то время как подопечные Вальтера Маццари нанесли вдвое больше ударов и наработали на 1,78 xG.

Очень часто в подобных случаях андердог забывает забить, однако у Кальяри всё получилось. На 42-й минуте Марин исполнил подачу с правого фланга, а Дейола замкнул её ударом метров с 6-ти – 1:0! Этот гол оказался единственным в матче. Сардинцы отпраздновали победу и оторвались от зоны вылета на 6 очков.

Салернитана за 6 матчей до завершения сезона вспомнила, что для сохранения прописки в элите следует набирать очки и одержала непростую победу над Сампдорией. Гости оформили себе запас прочности уже в самом начале: Фасио на четвертой минуте результативно замкнул подачу с углового, а через мгновение Бохинен удвоил преимущество "гранатовых". Капуто в середине тайма удачно сыграл на добивании и сократил отставание. Этот гол стал последним в матче. Украинский форвард Сампдории Владислав Супряга уже традиционно провел весь поединок на скамейке запасных.

В еще одном матче сошлись соседи по турнирной таблице – Удинезе и Эмполе. Хозяева вырвались вперед благодаря автоголу уже в начале матча. После перерыва Деулофеу удвоил преимущество "бьянконери", однако в середине второго тайма Бандинелли с пенальти сократил и зажег надежду в сердцах тосканцев. Однако к концу поединка еще два точных выстрела игроков Удине обеспечили им три очка и двенадцатую строчку турнирной таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ