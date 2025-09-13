В чемпионате Италии продолжается третий тур Серии А. Результаты и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 3-й тур

Кальяри – Парма – 2:0

Гол: Мина, 33, Феличи, 77

Фиорентина – Наполи – начало матча в 21:45

Парма в первом тайме не уступала Кальяри по остроте. Впрочем, хозяевам удалось открыть счет, хотя гости заслуживали гола не меньше. Оборона Пармы засуетилась, а Йерри Мина быстро сориентировался и переправил мяч в ворота. Во втором тайме игра была равной, но Кальяри снова нашел момент для гола. быструю атаку классно завершил Феличи.