Кальяри одержал победу над Пармой, обогнав Интер
В чемпионате Италии продолжается третий тур Серии А. Результаты и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Серия А, 3-й тур
Кальяри – Парма – 2:0
Гол: Мина, 33, Феличи, 77
Фиорентина – Наполи – начало матча в 21:45
Парма в первом тайме не уступала Кальяри по остроте. Впрочем, хозяевам удалось открыть счет, хотя гости заслуживали гола не меньше. Оборона Пармы засуетилась, а Йерри Мина быстро сориентировался и переправил мяч в ворота. Во втором тайме игра была равной, но Кальяри снова нашел момент для гола. быструю атаку классно завершил Феличи.
