Защитник Ювентуса Даниэле Ругани снова сменил клуб. 24-летний футболист до конца сезона на правах аренды будет выступать за Кальяри, сообщает официальный сайт "островитян".

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Напомним, Ругани – воспитанник Эмполи, откуда и перешел в Ювентус зимой 2015 года за 5 млн евро. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2023 года. До перехода в Кальяри Даниэле на правах аренды выступал за Ренн, за который провел лишь 2 поединка. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

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