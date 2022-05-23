Кальяри не воспользовался подарком Удинезе и вылетел из Серии А, Салернитана, несмотря на разгром, осталась в элите
В воскресенье прошли заключительные матчи последнего тура чемпионата Италии. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Италия, Серия А, 38-й тур
Венеция – Кальяри – 0:0
Салернитана – Удинезе – 0:4
Голы: Деулофеу, 7, Несторовски, 34, Удоги, 42, Перейра, 57
Нереализованный пенальти: Перейра, 45+5 (Удинезе)
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В последних двух матчах сезона решался третий неудачник, который покинет Серию А. Кальяри на выезде противостоял Венеции, а Салернитана дома принимала Удинезе. Перед последним туром лучшей была ситуация у "гранатовых", которые на два пункта опережали сардинцев.
Деулофеу подарил шанс Кальяри уже на 7-й минуте, забив в ворота Салернитаны. Несторовски и Удоги до конца тайма сделали счет непристойным, фактически не оставив шансов команде Давиде Никогда. Уже в добавленное к первому тайму время Перейра не сумел забить с пенальти, однако реабилитировался после перерыва.
Теперь все было в руках (и ногах) Кальяри, которому необходимо было забивать в ворота худшей команды Серии А. Марко Рог за минуту до перерыва целил под перекладину – спас кипер венецианцев. Белланова после отдыха пробивал по центру – слишком слабо. На большее сардинцев не хватило – как следствие, следующий сезон они проведут в Серии Б.
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