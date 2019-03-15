Кальяри дома уверенно победил Фиорентину

В рамках первого матча 28-го тура итальянской Серии А Кальяри сенсационно переиграл Фиорентину (2:1).

Первый тайм выглядел довольно слабо. Моментов было немного и поровну: так, на 32-й минуте Паволетти потерял шанс вывести Кальяри вперёд, пробив с края штрафной в сантиметрах от штанги, а Миральяс с близкого расстояния замкнул навес точно по центру – без проблем для голкипера хозяев. В конце концов, данная половина встречи завершилась без голов.

Ди Франческо может возглавить Фиорентину

В начале второго тайма Кальяри неожиданно прижал Фиорентину, до 60-й минуты нанеся четыре удара по воротам ("фиалки" в это время вообще не били). Один из них стал голевым: на 52-й Каччаторе исполнил фантастическую подачу с правого фланга на дальнюю штангу, а Жоао Педру оттуда пробил в ближний угол – 1:0. Стефано Пьоли выпустил на поле Джованни Симеоне, но не успел тот обжиться на поле, как Кальяри забил второй – это Лука Чепителли замкнул головой навес Ликоянниса со штрафного. В конце встречи Кьеза один мяч отыграл, но на большее гостей не хватило.

Таким образом, Фиорентина потеряла возможность обойти Сампдорию, оставшись с 37 очками на десятой позиции в турнирной таблице. Кальяри, в свою очередь, набрал 30 зачетных баллов и догнал Дженоа, который идёт на тринадцатом месте.