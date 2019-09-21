Кальяри дома легко переиграл Дженоа

В матче 4-го тура чемпионата Италии Кальяри дома одолел Дженоа.

В пятницу вечером Кальяри на своем поле принимал Дженоа, тем самым открыв 4-й тур Серии А. Недолгий контроль мяча от гостей на старте поединка не привел к опасным моментам у ворот Ольсена. К середине тайма игроки Кальяри немного выровняли игру, несколько раз угрожая воротам соперника, но, откровенно, без остроты. Три удара в створ нанесли команды в первом тайме, но ни один из них не стал голевым.

Симеоне-младший сменил Фиорентину на Кальяри

Во второй половине хозяева сумели уже на первой минуте открыть счет благодаря усилиям Джованни Симеоне и Ионице, который выполнил классный навес с фланга. Куами на 83-й сравнял, но не долго радовались гости, поскольку уже через минуту Сапата после подачи с фланга вколотил мяч в собственные ворота – 2:1. В конце матча хозяева сумели и вовсе дожать соперника. Педро Жоау оставил далеко позади всех защитников и легко переиграл голкипера – 3:1. В итоге Кальяри после этой победы поднимается в первую пятерку имея в активе 6 очков, а Дженоа пока опускается на двенадцатое место с 4 пунктами.

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