toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - КАРПАТЫ

Кальяри дома легко переиграл Дженоа

00:12 11 Читати українською
Кальяри дома легко переиграл Дженоа
Кальяри – Дженоа – 3:1 / твиттер ФК Кальяри

В матче 4-го тура чемпионата Италии Кальяри дома одолел Дженоа.

46’ Джованни Симеоне
84’ Кристиан Сапата
88’ Жоао Педро
 
Кристиан Куаме 83’
46’ Джованни Симеоне
83’ Кристиан Куаме
84’ Кристиан Сапата
88’ Жоао Педро

В пятницу вечером Кальяри на своем поле принимал Дженоа, тем самым открыв 4-й тур Серии А. Недолгий контроль мяча от гостей на старте поединка не привел к опасным моментам у ворот Ольсена. К середине тайма игроки Кальяри немного выровняли игру, несколько раз угрожая воротам соперника, но, откровенно, без остроты. Три удара в створ нанесли команды в первом тайме, но ни один из них не стал голевым.

Симеоне-младший сменил Фиорентину на Кальяри

Во второй половине хозяева сумели уже на первой минуте открыть счет благодаря усилиям Джованни Симеоне и Ионице, который выполнил классный навес с фланга. Куами на 83-й сравнял, но не долго радовались гости, поскольку уже через минуту Сапата после подачи с фланга вколотил мяч в собственные ворота – 2:1. В конце матча хозяева сумели и вовсе дожать соперника. Педро Жоау оставил далеко позади всех защитников и легко переиграл голкипера – 3:1. В итоге Кальяри после этой победы поднимается в первую пятерку имея в активе 6 очков, а Дженоа пока опускается на двенадцатое место с 4 пунктами.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

blog_ava
Михайличенка шкода – тренеру знайшли цікаву заміну, або Цілющі ікони: реакція соцмереж на гру Динамо й Олександрії в ЛЄ
20 сентября
1264
Теги
Кальяри Кальяри Дженоа Дженоа Италия Кальяри - Дженоа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
28
мин
Львов
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук