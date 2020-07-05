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Кальяри – Аталанта: Малиновский вышел в старте – онлайн-трансляция матча Серии А

5 июля 20:25 - Читати українською
Кальяри – Аталанта: Малиновский вышел в старте – онлайн-трансляция матча Серии А
Кальяри – Аталанта: онлайн-трансляция матча 5 июля 2020

Кальяри принимает Аталанту в 30-м туре Серии А. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

26’ Андреа Карбони
 
Луис Муриэль 27’
26’ Андреа Карбони
27’ Луис Муриэль

Матч и онлайн-трансляция Кальяри – Аталанта стартовал в 20:30 по киевскому времени. Игру транслирует телеканал "Футбол 2", а "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Аталанта победила Наполи и продлила удачную серию – Малиновский не мог помочь, наблюдая за голом конкурента

Руслан Малиновский вышел с первых минут – Джан Пьеро Гасперини оставил в запасе нескольких лидеров, среди которых Голлини, Сапата, Иличич и Гомес.

Аталанта демонстрирует чемпионский график, выиграв 7 матчей Серии А подряд. Команда Руслана Малиновского занимает 4 позицию с 12-очковым отрывом от Ромы, а в случае победы может навязать Интеру борьбу за третье место. В прошлом туре бергамаски обыграли Наполи – Малиновский в том матче не смог сыграть из-за перебора желтых карточек.

Что касается Кальяри, то команда из Сардинии разместилась в середине таблицы. 10 место и 39 очков практически гарантируют хозяевам место в Серии А на следующий сезон. А вот до зоны Лиги Европы – всего 6 пунктов.

Кальяри:

Аталанта: Спортьелло, Шутало, Кальдара, Паломино, Хатебур, Тамезе, Де Рон, Кастань, Пашалич, Малиновский, Муриэль

blog_ava
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