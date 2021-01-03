Наполи разгромил Кальяри в 15 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Кальяри – Наполи на "Футбол 24".

Подопечные Дженнаро Гаттузо наконец-то прервали серию без побед, которая насчитывала три поединка. Теперь у команды Рино 28 очков и 4-строчка в турнирной таблице Серии А.

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Особо отметим Лоренцо Инсинье, который реализовал пенальти. Этот гол стал для капитана Наполи 96-м за клуб и позволил догнать легендарного Кареку в списке бомбардиров "партенопейцев" за всю историю – 8 место.

В нынешнем сезоне 29-летний Инсинье сыграл за Наполи 11 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 6 голов.

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