Калитвинцев вспомнил, как Лобановский помогал ему в начале тренерской карьеры

Бывший тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев вспомнил, как конспектировал тренировки Лобановского и как легендарный наставник повлиял на его тренерскую карьеру.

Имею ли конспекты Лобановского? Конечно. Не конспекты, а мои записи. Чем ценны мои записи: один тренер сказал, чтобы я делал пометки о состоянии. И я делал пометки, спрашивая у ребят. Они говорят "тяжело сегодня", и я еще свои ощущения дописывал "ноги тяжелые". Если я с 18 лет конспектировал всех тренеров, то наверняка и Лобановского конспектировал.

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Актуальны ли сейчас конспекты Лобановского? Нет. Есть средства, которые и сегодня являются актуальными. Я видел немного в Анчелотти в Баварии. Очень много было похожего у Сакки и Лобановского. Направление – да. Построение тренировочного процесса – да. Режимы тренировок. Правильный тренировочный процесс минимизирует травматизм. Средства – уже нет.

Когда я стал с Лобановским коллегой, он мне очень помогал. Он мне звонил после матчей Закарпатья и говорил: "Да, хорошо, ребята бегут". Он мне говорил не как Лобановский-метр, а "Юра, вот здесь молодцы, а там надо то и то сделать", – поделился Калитвинцев в комментарии Вацко LIVE.

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